The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1063546185 GARANTI DIV.PAY.14/19 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1063547076 GARANTI DIV.PAY.14/19 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1107229582 CHONG HING BK 14/UND FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1107316041 WEST CHINA CEM.14/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1128264758 IDBI BK (GIFT) 14/20 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1139661224 HUAYI FIN.I 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1219965297 CENT.CHINA REAL EST.15/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1241497384 CHINA SCE GRP HLDGS 15/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1248248343 LS FINANCE (2025) 15/25 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1266590089 CAR 15/21 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1277512775 SMC GL.PW.HLDG 15/UND.FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1291665179 SHENZHEN EXP. 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1313432301 RIZAL C. BKG 15/21 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1418634959 SUN HUNG KAI 16/21 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1434120165 XIANGYU INV.(BVI) 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1452546556 RH INTL FINANCE 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1475043060 HNA GRP(INTL) 16/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1479152685 CALC BOND 2 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1483842073 GREENLAND GL.INV. 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1488049740 CN SOUTH CITY HLGS 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1505860624 FUXIANG INV.MGMT 16/19MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1506425153 HUAIAN TRAFFIC 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1506633269 SHANXI RO.+BR. 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1512953040 COUNTRY GARDEN HLDGS16/26 BD02 BON USD N