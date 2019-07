Go Cobalt Mining Corp.: Go Cobalt beginnt Exploration auf dem Monster Projekt DGAP-News: Go Cobalt Mining Corp. / Schlagwort(e): Research Update Go Cobalt Mining Corp.: Go Cobalt beginnt Exploration auf dem Monster Projekt 04.07.2019 / 07:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Go Cobalt beginnt Explaration auf dem Monster Projekt Vancouver, British Columbia, 04. Juli 2019. - Go Cobalt Mining Corp. (CSE: GOCO) ("Go Cobalt" und/oder das "Unternehmen") freut sich, die erfolgreichen Start der Explorationsarbeiten auf der zu 100% kontrollierten Monster Liegenschaft Dawson Area im Westen des zentralen Yukon-Territoriums in Kanada im traditionellen Gebiet von Tr'ondëk Hwëch'in First Nation ("THFN") bekannt zu geben. Das Geologen Team, das am 30. Juni per Flugzeug zum Camp gebracht wurde, nutzte die Landebahn 10 km nördlich des Grundstücks. Die Explorationsarbeiten begannen pünktlich bei stabilem Wetter. Aktuelle Ziele des Explorationsprogramms: - Vollständige Schwerkraft Untersuchungen am Boden, um große potenzielle Schwerkraftanomalien zu schließen - Vollständige IP / Resistivity-Untersuchung zur Erweiterung bestehender Anomalien und zum Testen neuer Zielbereiche - Durchführung von Kartierungen und Probenahmen für geologische Veränderungen durch, um die 2018 abgeschlossene RSG-Umfrage zu verfolgen Die Untersuchungen zur Schwerkraft und zum spezifischen Widerstand (IP / Resistivity Survey) sind geplant, um detaillierte Informationen aus den aussichtsreichsten Gebieten zu erhalten. Die Alterationskartierung wird eine Vektorisierung in Richtung Mineralisierung sowohl auf der Oberfläche als auch für zukünftige Bohrungen ermöglichen. Die aus diesem Programm gesammelten Daten werden mit der umfangreichen historischen Datenbank verwendet, um die Bohrziele zu definieren. Scott Sheldon, Präsident von Go Cobalt, erklärt: "Die erweiterte Schwerkraftuntersuchung der Monster Liegenschaft stellt einen großen Schritt zur Definition einer großen Menge von IOCG-Mineralisierungen im Untergrund dar. In Kürze werden wir detaillierte Schwerkraftdaten über die drei Hauptzielgebiete, Beast, Arena und Blossom, haben. Jede dieser Anomalien wurde auf der Grundlage von Oberflächenmineralisierungen, magnetischen und radiometrischen Anomalien aus Luftuntersuchungen identifiziert und wird durch die Hinzufügung von IP- / Widerstands- und Schwerkraftuntersuchungen weiter verbessert. Das Sommerprogramm 2019 ist unser erster gezielter Blick auf das unterirdische Versorgungssystem, das für alle umfangreichen Oberflächenmineralisierungen verantwortlich ist. Über Go Cobalt: Go Cobalt entwickelt aufregende und relevante Explorationsprojekte in Kanada. Go Cobalt konzentriert sich auf die Entwicklung von Energiemetallprojekten, um die Bedarfsdeckung einer batteriebetriebenen Zukunft zu unterstützen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Scott Sheldon, President der Go Cobalt Mining Corp. Tel: 604.725.1857 E-Mail: scott@gocobalt.ca Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 04.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Go Cobalt Mining Corp. 810 - 789 West Pender Street V6C 2V6 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 725 1857 E-Mail: go@gocobalt.ca Internet: www.gocobalt.ca ISIN: CA3621LV1086 WKN: A2JN3N Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto EQS News ID: 836011 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 836011 04.07.2019 ISIN CA3621LV1086 AXC0035 2019-07-04/07:53