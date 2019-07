Die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA bereiten Bayer weiter Kopfschmerzen. Die Leverkusener packen das Thema nun an und haben ein Maßnahmenpaket beschlossen, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Positiv kam zudem an der Börse an, dass der US-Richter Vince Chhabria ein gegen Monsanto verhängtes Schadenersatzurteil wahrscheinlich korrigieren wird. Der Richter hält die von Geschworenen geforderten rund 80,3 Millionen Dollar für zu hoch. Bayer hatte den richtungweisenden Fall um Krebsrisiken ...

