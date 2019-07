Das Analysehaus RBC hat Lufthansa von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 25,00 auf 14,50 Euro gesenkt. Nach dem Strategie-Update der Fluggesellschaft und der Gewinnwarnung der Billigtochter Eurowings habe er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) massiv gesenkt, begründete Analyst Damian Brewer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Neubewertung der Aktie. Ohne die Ankündigung der Lufthansa, die Wachstumspläne angesichts von Überkapazitäten und Preisdruck im Markt zurückzuschrauben, hatte er die Anlageempfehlung sogar auf "Underperform" gesenkt./gl/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 17:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-07-04/07:59

ISIN: DE0008232125