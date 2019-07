Star des Mittwoch-Handels an der deutschen Börse war der Windturbinen-Hersteller Nordex. Denn dank der Mitteilung zum Auftragseingang im zurückliegenden zweiten Quartal konnte die Aktie geradezu explodieren.

Die Zahlen, die Nordex präsentierte, lasen sich auch wirklich gut. So konnte das Unternehmen seinen Auftragseingang fast verdoppeln. Insgesamt sind rund 2 GW an neue Bestellungen hereingenommen. Dabei zeigte sich insbesondere das US-Geschäft mit deutlichen Zuwächsen. Ganz überraschend kam dies allerdings nicht, wenn man schon in den letzten Wochen und Monaten die entsprechende Meldunglage verfolgte.

Für die Aktie brachte dies einen geradezu euphorischen Kurssprung. Zum Ende des regulären Handels lag Nordex am Mittwoch fast 16 % im Plus und konnte damit ...

