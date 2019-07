Eine wesentliche Änderung in der Einschätzung zum DAX ergibt sich nicht. Die Chance auf weiterhin steigende Kurse mit einem Kursziel von ca. 12.850 bis knapp über 13.000 Punkten ist gegeben. Das Break-away-Gap hat Bestand, der DAX präsentiert sich robust über 12.600 Punkten. Rücksetzer dürften kurzfristig weiterhin aufgefangen werden. Am heutigen 4. Juli sind die US-Börsen jedoch geschlossen. So könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...