Eine neue Studie belegt, dass in US-Bundesstaaten wo medizinisches Cannabis legal ist, weniger Opiate verschrieben werden! Ein Bericht des amerikanischen ‚National Institute of Drug Abuse" Institutes in USA von Anfang dieses Jahres zeigt eine wachsende Anzahl von Menschen, die an Opioidsucht leiden. Die unangenehme Statistik verzeichnet einen fast dreifachen Anstieg der Todesfälle in den USA aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...