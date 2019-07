Großaktionäre des Baumaschinenhersteller Wacker Neuson haben sich in einer Privatplatzierung von rund 3,8 Millionen Aktien getrennt. Der Preis lag bei 20,00 Euro je Aktie, wie der SDax -Konzern am Donnerstagmorgen in München mitteilte. Die Transaktion der Mitglieder des Aktienkonsortiums der Familien Wacker und Neunteufel wurde bereits am Mittwochabend angekündigt.

Durch den Verkauf habe sich der Anteil der Wacker Neuson-Aktien im Streubesitz auf gut 42 Prozent erhöht, beim Familienkonsortium verbleiben etwa 58 Prozent, hieß es weiter. Das Familienkonsortium hielt zuvor rund 63 Prozent an Wacker.

Der Verkauf fand im Zusammenhang mit einer "vorausplanenden Erbfolge" der veräußernden Familienmitglieder statt. Die Familien Wacker und Neunteufel beabsichtigen den Angaben zufolge, über das bestehende Familienkonsortium weiterhin die Mehrheit am Unternehmen zu halten.

Auf der Handelsplattform Tradegate stand die Aktie am Donnerstagmorgen bei 20,50 Euro. Am Mittwoch hatte sie auf Xetra bei 21,04 Euro geschlossen./stk/jha/

ISIN DE000WACK012

