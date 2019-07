Ein weiterer Großauftrag für Nordex für Windkraft beflügelt die ganze Szene, also auch Vestas Wind und Siemens Gamesa. Alle drei befinden sich in der gleichen Lage: Sie können die Produktion nicht so schnell hochfahren, wei der Auftragseingang dies rechtfertigen würde. Diese Special Situation finden Sie in der nächsten Actien-Börse näher beschreiben. Das Besondere daran ist, dass alle drei inwischen mit Auftragsbeständen leben, deren Abarbeitung fast vier Jahre benötigt. Darin steckt jede Menge Phantasie.



