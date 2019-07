Die Aktie von Ballard Power befindet sich in einer spannenden charttechnischen Ausgangslage. Seit Ende Mai bilden die Papiere eine Dreiecksformation aus - die Entscheidung, in welche Richtung dieses Bild aufgelöst wird, sollte sich in den kommenden Tagen entscheiden. Für Trader ist dies eine spannende Ausgangssituation, um einen Trade mit der volatilen Aktie zu wagen.In der Range zwischen dem Jahreshoch bei 4,27 Dollar und dem Juni-Verlaufstief bei 3,44 Dollar verläuft die attraktive Formation. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...