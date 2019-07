Kurz nach dem Abschluss der 5G-Versteigerung startet die Deutsche Telekom als erster Mobilfunkkonzern das öffentliche 5G-Netz. In Berlin und Bonn können Kunden von Beginn an beim neuen Mobilfunkstandard dabei sein. Es bleibt allerdings noch ein langer und teurer Weg, bis 5G wirklich flächendeckend angeboten werden kann.Für Kunden werden derzeit Standorte geöffnet, an denen bislang der 5G-Testbetrieb lief. "Wir werden bis zum Jahresende rund 300 neue Antennen an mehr als 100 Standorten aufstellen", ...

