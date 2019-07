Der deutsche Leitindex zeigt sich weiter von seiner starken Seite. Gestern markierte der DAX erneut ein neues Jahreshoch. Am Ende lag er bei 12.616 Punkten. Das ist ein Plus von 0,7 Prozent bzw. 89 Punkten.



Marktidee: MDAX Die gute Stimmung am Aktienmarkt ist auch bei den Midcaps angekommen. Der MDAX hatte bereits am Montag eine wichtige charttechnische Marke übersprungen und zog auch gestern kräftig an. Kurzfristig sind die Aussichten positiv. Um den mittelfristigen Aufwärtstrend zu bestätigen, muss der MDAX allerdings noch über eine weitere Marke steigen.