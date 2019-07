Die Signale von der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank, die Zinsen wohl bald zu senken, lassen die Anleiherenditen weiter fallen.



Wie tief die Zinsen im Euroraum noch sinken können und welche Alternativen es für auskömmliche Renditen jetzt noch gibt, erfahren Sie von Christoph Rieger, Leiter des Zins und Credit Research der Commerzbank, in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.