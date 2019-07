Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Deutsche Industrie erwartet Anstieg der Kurzarbeit

Die konjunkturelle Abschwächung hinterlässt allmählich ihre Spuren auf dem Arbeitsmarkt, die deutsche Industrie rechnet mit einem Anstieg der Kurzarbeit. So sollen 8,5 Prozent der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe Kurzarbeit in den kommenden drei Monaten erwarten, geht aus der jüngsten neuesten Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hervor. Das wäre dann der höchste Wert seit Anfang 2013. Vor einem Jahr waren es noch 2,6 Prozent.

Bund hält weiteren Zubau von Notfall-Kraftwerken für möglich

Das Bundeswirtschaftsministerium schließt nicht aus, dass mit dem Kohleausstieg weitere Kraftwerke entstehen könnten, die nur wenige Stunden im Jahr in Betrieb sind. "Die Übertragungsnetzbetreiber können jederzeit eine Analyse vorlegen, aus der sich die Erforderlichkeit besonderer netztechnischer Betriebsmittel unter Berücksichtigung bestehender Energieanlagen ergibt", teilte das Ministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion mit, die der Dow Jones Nachrichtenagentur vorliegt.

Tarifeinigung bei privaten und öffentlichen Banken

Arbeitgeber und Gewerkschaften haben in den Tarifverhandlungen für die rund 200.000 Beschäftigten bei privaten und öffentlichen Banken in der fünften Runde einen Durchbruch erzielt. Wie die Gewerkschaften Verdi und DBV mitteilten, erhalten die Bankbeschäftigten in zwei Stufen insgesamt 4,0 Prozent mehr Gehalt. Hinzu kommen zahlreiche Tarifregelungen zu Gesundheit und Qualifizierung sowie Vereinbarungen zur Modernisierung von Tarifverträgen.

Von der Leyen wirbt im EU-Parlament um Unterstützung

Einen Tag nach ihrer Nominierung zur ersten Kommissionspräsidentin der EU hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im Europaparlament um Unterstützung geworben. Sie diskutierte in Straßburg mit den Fraktionsmitgliedern der christdemokratischen EVP, deren Vorsitzender Manfred Weber (CSU) sie eingeladen hatte. Außerdem traf sie den neu gewählten Präsidenten des Europaparlaments, den italienischen Sozialdemokraten David Sassoli.

Kroatien will 2020 mit Testlauf für Euro-Einführung beginnen - Agentur

Kroatien will laut einem Agenturbericht in Kürze eine wichtige Weiche für eine künftige Euro-Mitgliedschaft stellen. Finanzminister Zdravko Maric kündigte an, die Teilnahme am europäischen Wechselkursmechanismus (ERM 2) zu beantragen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Dies soll bis zum Wochenende geschehen. Kroatien will demnach ab 2020 am ERM 2 teilnehmen.

Peking wirft London "Einmischung" in Hongkong-Krise vor

Im Streit um den Umgang mit der Protestbewegung in Hongkong hat China die Kritik der britische Regierung mit scharfen Worten zurückgewiesen. Der chinesische Botschafter in London beschwerte sich über eine "Einmischung" des Vereinigten Königreichs und warnte vor einer Verschlechterung der Beziehungen. Die britische Regierung bestellte den Botschafter ins Außenministerium in London ein. Die Behörden in Hongkong kündigten derweil ein hartes Vorgehen gegen die Demonstranten an.

Australiens Regierungspartei ebnet Weg für Steuersenkungen

Die in Australien regierenden Konservativen haben ihren ersten großen legislativen Erfolg seit dem Gewinn der Wahlen im Mai errungen und den Weg für die geplanten Steuersenkungen geebnet. Australien will die Wirtschaft ankurbeln und in den kommenden Jahren die Steuerlast um 158 Milliarden australischen Dollar (rund 100 Milliarden Euro) drücken. Angesichts fallender Häuserpreise in Australien sollen die Steuerentlastungen, die in einem Dreistufenplan angelegt sind, vor allem den Konsum antreiben.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Juni Verbraucherpreise unverändert gg Vormonat

Schweiz Juni Verbraucherpreise +0,6% (PROGNOSE: +0,5%) gg Vorjahr

Niederlande Inflationsrate Juni 2,7% - CBS

Niederlande Inflationsrate Mai war 2,4% - CBS

Australien Mai Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,1% (PROG: +0,2%)

