Die US-Bank JPMorgan hat Barclays auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Pence belassen. Er bleibe für die europäischen Banken vorsichtig und habe seine Schätzungen für die Gewinne je Aktie (EPS) noch weiter gesenkt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Diese spiegelten nun die aktuellen Erwartungen für das wohl lange anhaltende Niedrigzinsumfeld wider. Der britischen Bank Barclays drohten zwar Risiken durch die mit dem Brexit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten auf dem heimischen Markt. Doch die meisten Rechtsrisiken dürften hinter ihr liegen, und mit der Rückkehr zu höheren Gewinnausschüttungen an die Aktionäre erscheine das Chance-Risiko-Profil der Aktie positiv./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 20:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-07-04/09:36

ISIN: GB0031348658