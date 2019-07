Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide vor Halbjahreszahlen von 131 auf 132 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Modell für den Gasekonzern unter anderem mit Blick auf die Wechselkurse an. Der Rückenwind durch Währungseffekte dürfte im zweiten Quartal etwas stärker geblasen haben als ursprünglich gedacht. Zudem dürfte sich die Übernahme von Tech Air deutlich ausgewirkt haben./tav Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-07-04/09:54

ISIN: FR0000120073