Der schwer angeschlagene Möbelhändler Steinhoff kämpft weiter mit der Vergangenheit. Doch der Kampf ist härter, als so mancher Börsianer glaubt. Nachdem das Unternehmen Millionenforderungen an zwei Ex-Vorstände gestellt hat, machen die unmissverständlich klar: Nicht mit uns! Die Aktie notiert weiter unter zehn Cent.Markus Jooste will die Klage gegen ihn nicht hinnehmen. Der Ex-Vorstandsvorsitzende des südafrikanischen Möbelhändlers hat beim zuständigen Gericht Dokumente eingereicht, die ihn entlasten ...

