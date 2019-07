VertiGIS gab heute die vollständige Übernahme der SynerGIS GIS FM Solutions GmbH mit Sitz in Innsbruck (Österreich) bekannt. SynerGIS GIS FM Solutions entwickelt Software für Geoinformationssysteme (GIS) für unterschiedliche Marktsegmente wie Kommunal- und Regionalverwaltungen, Versorgungswirtschaft, Exploration und Industrie. SynerGIS GIS FM Solutions wird nach einer bereits seit mehr als einem Jahrzehnt bestehenden Partnerschaft über die gemeinsame Tochtergesellschaft AED-SYNERGIS offiziell dem Unternehmen AED-SICAD der VertiGIS angehören. SynerGIS FM Solutions und AED-SYNERGIS sind damit Teil der Lösungsgruppe für die DACH-Region der VertiGIS, die aus AED-SICAD, Geocom und Dynamic Design besteht.

Die Lösungen GeoOffice, WebOffice und ProOffice von SynerGIS werden täglich von Tausenden von Kunden eingesetzt. Die Produkte nutzen die marktführende ArcGIS-Plattform von Esri und sind daher in hohem Maße mit der gesamten aktuellen IT-Infrastruktur kompatibel. Die schnelle und effektive Integration von SynerGIS-Anwendungen in bestehende Unternehmensprozesse trägt erheblich zur Informations- und Planungssicherheit bei und hilft, Geodaten bei den Kunden in Wert zu setzen.

Peter Remesch, Geschäftsführer von SynerGIS, erklärte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die neuen Möglichkeiten, die sich im Rahmen von VertiGIS für unsere Produkte und Lösungen ergeben. Für unsere Kunden bedeutet dies, ihre Investitionen langfristig zu sichern und mit dem führenden Esri-Partner in der DACH-Region zusammenzuarbeiten."

"Für VertiGIS ist dies der nächste logische Schritt bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Die Akquisition von SynerGIS GIS FM Solutions hilft uns, unsere Marktreichweite zu erweitern und unsere gemeinsamen Entwicklungs-, Vertriebs-und Marketingbemühungen zu optimieren. Die Voraussetzungen für einen Zusammenschluss mit SynerGIS GIS FM Solutions sind perfekt, da unser Marktansatz, unsere technologische Basis und unsere Unternehmenskultur sehr ähnlich sind", sagt Dr. Holger Schade, Geschäftsführer von AED-SICAD.

Die erweiterte VertiGIS wird mehr als 12.000 Benutzer weltweit bedienen. Zu den wichtigsten Produktmarken zählen UT für ArcGIS, LM für ArcGIS, Geocortex, GEONIS, ConnectMaster, GeoOffice, WebOffice und ProOffice.

Über VertiGIS:

VertiGIS ist ein führender Lösungsanbieter und Softwareentwickler im Bereich der Geoinformationssysteme. Der Fokus liegt in der Entwicklung von Softwarelösungen und Dienstleistungen für die Marktsegmente Versorgungswirtschaft und Landmanagement, Behörden und Industrie. Das Produktportfolio wird von mehr als 10.000 Anwendern in Privatunternehmen und Behörden genutzt. Neben seiner Präsenz in Nordamerika mit Geocortex ist VertiGIS in der DACH-Region über seine Geschäftsbereiche AED-SICAD, Dynamic Design Group, SynerGIS GIS FM Solutions und Geocom stark vertreten. Weitere Informationen unter www.vertigis.com.

Über Battery Ventures:

Battery Ventures ist bestrebt, in moderne segmentbestimmende Unternehmen in Märkten wie Software und Dienstleistungen, Webinfrastruktur, Internet für Endverbraucher sowie mobile und industrielle Technologien zu investieren. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und unterstützt Firmen in verschiedenen Phasen, angefangen von der Seed-Finanzierung bis hin zu Private Equity. Es investiert weltweit über seine Niederlassungen in Boston, der San Francisco Bay Area, London, Israel und New York. Weitere Informationen auf Twitter (@BatteryVentures) und auf www.battery.com. Eine vollständige Liste der Portfoliounternehmen von Battery finden Sie hier.

Über SynerGIS GIS FM Solutions:

SynerGIS GIS FM Solutions besitzt die Produkte GeoOffice, WebOffice und ProOffice und ist ein Spin-off der SynerGIS Informationssysteme GmbH, dem offiziellen Esri Distributor für Österreich und die Slowakei. Zu SynerGIS GIS FM Solutions gehören die 1989 in Innsbruck gegründeten früheren SynerGIS CAD-Info-Systeme, die WebOffice-Entwicklung in Wien und 50 Prozent der Anteile an der AED-SYNERGIS GmbH in Bonn. Die Produkte GeoOffice, WebOffice und ProOffice werden von mehr als 2.000 Anwendern, insbesondere in der DACH-Region, genutzt. Weitere Informationen unter www.mysynergis.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190704005048/de/

Contacts:

Dr. Holger Schade, Geschäftsführer AED-SICAD GmbH

Website: www.aed-sicad.com

Adresse: Carl-Wery Strasse 22, 81739 München

Telefon: +49 (89) 45026 0