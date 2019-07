Wie die neue EU-Kommission ausgekungelt wurdePeter-Prinzip in Echtzeit Nun, also Ursula von der Leyen. Die zuletzt von der Berateraffäre geschüttelte deutsche Verteidigungsministerin - und das war nur der vorläufige Höhepunkt in einer langen Serie von Pannen, Fehlleistungen und Affären - soll EU-Kommissionschefin werden. Wer noch das Peter-Prinzip des amerikanisch-kanadischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...