Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA überraschten nahezu allesamt auf der Unterseite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im aktuellen "markt:kompass". So sei der Wert für den Stellenaufbau in der Privatwirtschaft gemäß der Daten von "Automatic Data Processing" (ADP) im Mai zwar leicht nach oben revidiert worden (von 27.000 auf 41.000), der Zuwachs an Arbeitsplätzen im Juni sei mit 102.000 dagegen deutlich unter den Markterwartungen (140.000) geblieben und trübe den Ausblick für die offiziellen Arbeitsmarktdaten des Bureau of Labor Statistics (BLS) ein, die morgen veröffentlicht würden. ...

