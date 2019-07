Die Analysten der Berenberg Bank haben das Kursziel für die Aktien des Beleuchtungsspezialisten Zumtobel von 6,0 auf 6,5 Euro gesenkt. Das Votum "Sell" wurde bestätigt.

Nach zwölf Quartalen in Folge mit rückläufigen Umsätzen hat Zumtobel vergangene Woche ein besser als erwartetes Ergebnis für das vierte Quartal 2018/19 mit einer soliden Umsatzsteigerung von 3 Prozent ausgewiesen.

"Wir sehen dies als positives Zeichen, bleiben aber in Bezug auf die Dynamik des Endverbrauchermarktes vorsichtig, da Branchenkollegen wie Dialight, Fagerhult und OSRAM (Siteco) dazu bereits negativ berichteten", schreibt die Berenberg-Expertin Charlotte Friedrichs in ihrer aktuellen Analyse.

Das Experten-Team rund um Charlotte Friedrichs erhöht die Umsatzprognose für Zumtobel für den Zeitraum 2019/21 um 1 bis 3 Prozent. Dies führe zu einer deutlichen Steigerung des Gewinns je Aktie aufgrund des operativen Leverage und der verbesserten Preisgestaltung.

Beim Ergebnis je Aktie prognostizieren die Analysten 0,44 Euro (2019/20), 0,80 Euro (2020/21) und 0,92 Euro (2021/22). Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 0,13 Euro (2019/20), 0,24 Euro (2020/21) und 0,27 Euro (2021/22).

Zumtobel-Aktien notierten am Donnerstag am Vormittag mit plus 2,39 Prozent bei 7,28 Euro.

