Der Verkauf der Real-Märkte geht in die entscheidende Phase. Käufer Redos will die meisten Märkte sofort an andere Lebensmittelhändler weitergeben - und stößt damit ausgerechnet beim größten Interessenten auf Widerstand.

Oliver Herrmann eilt durch das Terminal des Flughafens Köln-Bonn zu einer kleinen Snackbar wenige Meter vor der Sicherheitsschleuse. Gerade kommt er vom Bundeskartellamt in Bonn, jetzt schnell noch einen Teller Penne all'arrabiata, bevor es mit dem nächsten Flieger zurück nach Hamburg geht. Etliche solcher Termine hat Herr Herrmann, Chef und Mehrheitsgesellschafter des Immobilienunternehmens Redos, in den vergangenen Tagen absolviert. Hamburg, Bonn, Düsseldorf, Zürich lauten seine Standardreiseziele, seit er im Mai exklusive Verhandlungen mit dem Handelskonzern Metro über den Kauf der Supermarktkette Real begann. "Wir sind auf einem guten Weg", sagt Herrmann, auch wenn das Prozedere noch Zeit brauche und "Ähnlichkeit mit einem komplexen Puzzlespiel" habe.

Redos will einen großen Teil der 280-Real-Märkte zu Paketen bündeln und an andere Supermarktketten weiterreichen. Die Pakete müssen dafür so strukturiert werden, dass die Käufer nicht in eine marktbeherrschende Stellung kommen. Sonst würde das Kartellamt eingreifen.

Besonders komplex wird das Puzzle dadurch, dass der Großflächendiscounter Kaufland, eine der wenigen Ketten, die ein größeres Paket an Märkten nehmen könnte, mit Redos aktuell nicht recht verhandeln mag. Die Kaufland-Manager zieren sich, weil ihnen der komplette Verkaufsprozess nicht schmeckt. Viel Zeit für eine Lösung bleibt nicht. In den nächsten Tagen müssen sich Interessenten gegenüber Redos festlegen, welche Real-Märkte sie übernehmen wollen. Bis Mitte des Monats soll ein Verteilungsplan stehen, den auch das Bundeskartellamt akzeptiert. Gelingt das nicht, gerät der komplette Prozess in Gefahr.

Spezialist für die grüne Wiese

Schon seit gut zweieinhalb Jahren hat Oliver Herrmann Real im Visier. Sein Unternehmen Redos ist spezialisiert auf Handelsimmobilien auf der grünen Wiese: Shoppingcenter, Fachmarktzentren und SB-Warenhäuser fern der Innenstädte gehören zum Portfolio, darunter große Objekte wie das Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim an der Ruhr oder der Kaufpark Eiche vor den Toren Berlins. Gemeinsam mit Geschäftspartnern wie Morgan Stanley oder der Fondsgesellschaft Union Investment erwirbt Redos die Immobilien und bringt ...

