Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA verfehlten gestern der ISM Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe sowie der ADP-Beschäftigungsbericht (letzte Indikation vor dem morgigen Arbeitsmarktbericht) die Erwartungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sei daraufhin zeitweise auf 1,94% gesunken und damit auf das niedrigste Niveau seit November 2016. Und auch in der Eurozone seien die Staatsanleiherenditen gestern auf breiter Front zurückgegangen. Begünstigt worden sei dies durch die Dienstagabend erfolgte überraschende Nominierung Lagardes als neue EZB-Präsidentin und die damit verbundene Aussicht auf die Fortsetzung des bisherigen (lockeren) geldpolitischen Kurses. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...