Hamburg (www.anleihencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum in den USA wird sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 2,3% abschwächen und dann 2020 kaum noch zulegen (0,6%), so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Das erste Quartal habe mit einem BIP-Zuwachs von 3,2% (QoQ, annualisiert) auf den ersten Blick positiv überrascht. Jedoch hätten die Unternehmen weniger verkauft, als sie erwartet hätten und entsprechend hohe Lagerbestände aufgebaut. Entsprechend sei davon auszugehen, dass in den nächsten Quartalen die Lagerbestände wieder normalisiert würden. Das werde zu einer Wachstumsverlangsamung beitragen. Die grundsätzliche Ursache für die zu erwartende Eintrübung der Wirtschaft sei der fortgeschrittene Konjunkturzyklus, der -kombiniert mit den auslaufenden Effekten der 2017 beschlossenen Steuererleichterungen - eine Ausdehnung der Produktion erschwere. Die Eskalation des Handelskonfliktes mit China sei ein weiterer Belastungsfaktor, der je nach Dauer des Konfliktes das Wirtschaftswachstum noch niedriger ausfallen lassen könne. ...

