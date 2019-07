Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Europäische Rat hat sich auf ein neues Personaltableau einigen können, so die Analysten der Nord LB.So solle die derzeitige deutsche Verteidigungsministerin an die Spitze der EU-Kommission wechseln. Der französische Präsident Macron habe sich damit durchgesetzt und den EVP-Spitzenkandidaten Weber verhindert. Ausgemacht sei die Wahl von der Leyens aber nicht, da sich im EU-Parlament Widerstand gegen das Verfahren und insbesondere die Aushebelung des Spitzenkandidatenprinzips formiere. Macron habe in weiser Vorausschau keinen eigenen Kandidaten ins Feuer gestellt. ...

