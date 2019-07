Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Ströer von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kapitalverwendung sowie Fusionen und Übernahmen seien aktuell die bewegenden Faktoren im Werbesektor, erst danach folge das organische Wachstum, schrieb Analyst Olivier Moral in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Ströer dürfte sein beeindruckendes Wachstumstempo beibehalten, mit dem zweiten Quartal stehe erneut eine starke Bilanz bevor. Der Anlagehintergrund bleibe - trotz sehr guter Kursentwicklung seit Jahresbeginn - weiter solide./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / 01:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007493991