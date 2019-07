Über 15 Prozent hat die Nordex-Aktie am Donnerstag zugelegt. Der hohe Auftragseingang im zweiten Quartal hat bei den Anlegern wieder Hoffnung geweckt, dass der SDAX-Konzern auch zeitnah wieder zu profitablem Wachstum zurückfindet. Das Jahreshoch bei 15,75 Euro ist nicht mehr weit entfernt und könnte dann in den Fokus rücken.Vor allem die hohe Nachfrage aus den USA hat Nordex das überraschend dicke Plus bei den Aufträgen beschert. Dadurch sollten auch die Umsätze 2020 stärker zulegen, meint die Citigroup. ...

