DEAG: Wandelanleihe 2016/2019 vollständig in Aktien gewandelt DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe DEAG: Wandelanleihe 2016/2019 vollständig in Aktien gewandelt 04.07.2019 / 10:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News DEAG: Wandelanleihe 2016/2019 vollständig in Aktien gewandelt Berlin, 04. Juli 2019 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, (ISIN: DE000A0Z23G6 | Ticker-Symbol: ERMK), gibt bekannt, dass alle Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A2AAX86) mit einem Gesamtnennbetrag von 4.300.000,00 EUR in neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der DEAG ohne Nennbetrag (die "Aktien") gewandelt wurden. Dies entspricht auf Basis des in den Anleihebedingungen definierten Wandlungsverhältnisses 1.228.553 Aktien. Zudem wurden heute aus einer Pflichtwandlung zusätzlich 571.420 Aktien generiert. Dies führt insgesamt zu einer neuen Anzahl von 19.625.976 Aktien. Die DEAG hat im Juni 2016 eine Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtnominalbetrag von 5,7 Mio. EUR und einer Verzinsung von 6,00 % im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgreich begeben. Nach der Tilgung von 1,4 Mio. EUR im Juni 2018 waren weiterhin Wandelschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von 4,3 Mio. EUR und einer Fälligkeit zum 30.06.2019 ausstehend. Die aus der Wandlung freigewordenen Mittel in Höhe von 4,3 Mio. EUR wird das Unternehmen nutzen, um das interne und externe Wachstum weiter voranzutreiben. Der Vorstand der DEAG bedankt sich bei allen Investoren für ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket. Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert. Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. IR-Kontakt cometis AG Claudius Krause Tel: +49-611-20585528 E-Mail: deag@cometis.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft Potsdamer Straße 58 10785 Berlin Deutschland Telefon: +49-30-810 75-0 Fax: +49-30-810 75-519 E-Mail: deag@cometis.de Internet: www.deag.de ISIN: DE000A0Z23G6, DE000A2NBF25 WKN: A0Z23G, A2NBF2