Die DZ Bank hat Osram nach dem Übernahmeangebot von Finanzinvestoren von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Zudem passte Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seinen fairen Wert für die Aktie von zuvor 36 Euro auf den Angebotspreis von 35 Euro an. Nach schon länger dauernden Spekulationen komme das Übernahmeangebot wenig überraschend, so der Experte. Aus fundamentaler Sicht bleibe die Lage beim Lichtspezialisten schwierig./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 09:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / 09:16 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-07-04/10:27

ISIN: DE000LED4000