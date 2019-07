Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission verzichtet vorerst auf ein Defizitverfahren gegen Italien, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im aktuellen "markt:kompass". Nachdem die italienische Regierung zugesichert habe, das Haushaltsdefizit in diesem Jahr nicht über 2,04% steigen zu lassen, sehe das EU-Organ ein schuldenbasiertes Defizitverfahren nicht mehr als gerechtfertigt an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...