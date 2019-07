cyan AG: Erfolgreiche erste Hauptversammlung schafft Grundlagen für weiteres Wachstum DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung cyan AG: Erfolgreiche erste Hauptversammlung schafft Grundlagen für weiteres Wachstum 04.07.2019 / 11:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. cyan AG: Erfolgreiche erste Hauptversammlung schafft Grundlagen für weiteres Wachstum * Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen * Dr. Lucas Prunbauer im Aufsichtsrat bestätigt * Sehr gute Geschäftsentwicklung im bisherigen Verlauf 2019 * Prognose für 2019 bestätigt München, 4. Juli 2019 - Vorstand und Aufsichtsrat der cyan AG haben auf der ersten ordentlichen Hauptversammlung seit dem erfolgreichen Börsengang im März 2018 von den Aktionären große Zustimmung für ihre Strategie und die Ausrichtung des Unternehmens erhalten. Alle zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen. Neben den Entlastungen für Vorstand und Aufsichtsrat, der Anpassung der Aufsichtsratsvergütung und der Wahl des Wirtschaftsprüfers stimmte die Hauptversammlung dem Abschluss eines Sacheinlage- und Einbringungsvertrags zu. Dieser dient dazu, die Organisation innerhalb der cyan-Gruppe einfacher und schlanker aufzustellen - insbesondere nach der erfolgreichen Akquisition der I-New AG im Juli 2018. Des Weiteren wurde Herr Dr. Lucas Prunbauer, bisher durch das Amtsgericht München bestelltes Aufsichtsratsmitglied, nun durch Beschluss der Hauptversammlung als Mitglied des Aufsichtsrats der cyan AG bestätigt. Neu geschaffen wurde auf der Hauptversammlung ein genehmigtes Kapital in Höhe von 50 % des Grundkapitals. Zusätzlich erhielt der Vorstand die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen. Entsprechend wurde ein Bedingtes Kapital geschaffen. Michael Sieghart, CFO der cyan AG: "Die Beschlüsse für eine angemessene Kapitalausstattung unseres Unternehmens werten wir als großen Vertrauensbeweis unserer Aktionäre. Mit der Ausnutzung unseres bisherigen Kapitals, insbesondere für die erfolgreiche Akquisition der I-New AG, haben wir gezeigt, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sind. Mit den Beschlüssen der Hauptversammlung wurden weitere Grundlagen geschaffen um unser schnelles Wachstum fortsetzen zu können." Sehr zufrieden zeigt sich die cyan AG mit der bisherigen Entwicklung im Jahr 2019. Auch die Vorarbeiten für den im vierten Quartal 2019 startenden Roll-out mit Orange - einem der größten Mobilfunkanbieter Europas - laufen planmäßig. Die Prognose bezüglich Umsatzwachstum auf EUR 35 Mio. und EBITDA von EUR 20 Mio. für 2019 wurde erneut bestätigt. Über cyan: Die cyan AG ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Mit der im Juli 2018 erfolgten Übernahme von I-New wurde cyan zu einer One-Stop-Solution für MVNOs weltweit. Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 40 internationale MVNOs mit rund 5,5 Mio. Endkunden zu ihren Vertragspartnern. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. Die cyan AG betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum und unterhält enge Verbindungen zu Universitäten, internationalen Forschungsinstituten, Sicherheitsorganisationen, Finanzinstituten sowie zu sozialen Organisationen. Die intensive Zusammenarbeit gewährleistet die frühzeitige Erkennung von Trends und technischen Entwicklungen zur Integration in cyan-Produkte. Sitz der Holding ist in München. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. Investorenkontakt Florian Rukover, Head of IR cyan AG florian.rukover@cyansecurity.com Pressekontakt Frank Ostermair Better Orange IR & HV AG Tel. +49 89 88 96 906 14 frank.ostermair@better-orange.de 04.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: cyan AG Friedrich-Herschel-Strasse 5 80679 München Deutschland Internet: www.cyansecurity.com ISIN: DE000A2E4SV8 WKN: A2E4SV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 836197 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 836197 04.07.2019 ISIN DE000A2E4SV8 AXC0093 2019-07-04/11:04