Hannover (www.anleihencheck.de) - An den europäischen Anleihemärkten sprach man gestern von einem Lagarde-Effekt, so die Analysten der Nord LB.Am deutschen Rentenmarkt seien die Kurse weiter gestiegen: Der Bund Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe erneut zulegen können. Zehnjährige Papiere hätten mit -0,39% auf Rekordtief rentiert. Für italienische Staatsanleihen habe es eine große Nachfrage gegeben, was extrem hohe Renditeabschläge zur Folge gehabt habe, bei zehnjährigen Papieren sei die Rendite um 0,25% auf 1,58% gesunken. Grund sei wohl der EU-Verzicht auf ein Strafverfahren wegen Defizitvergehen gewesen. Die Kurse am US-Anleihenmarkt hätten abermals zulegen können: Richtungweisende zehnjährige Anleihen hätten 7/32 auf 103 25/32 Punkte gewonnen und mit 1,96% rentiert. (04.07.2019/alc/a/a) ...

