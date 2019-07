Unternehmen betreut jetzt Kunden in USA, Kanada, Großbritannien und EU

Sevan Multi-Site Solutions, LLC (Sevan), einer der Marktführer bei der Bereitstellung von innovativer Planung, innovativem Programmmanagement sowie innovativen Konstruktions- und Datenanalysediensten für Unternehmen mit mehreren Standorten, feiert mit Stolz die Eröffnung seines neuen Büros in der englischen Hauptstadt London, nur einen Häuserblock von der U-Bahn-Station Hammersmith entfernt.

Die Führungskräfte von Sevan hatten seit dem ersten Tag eine Expansion nach Europa im Sinn. Vor acht Jahren begann das Unternehmen in Downers Grove im US-Staat Illinois mit sieben ehrgeizigen Führungskräften. Deren Motivation und Dynamik konnte sofort zum Aufbau eines wachstumsstarken Unternehmens genutzt werden. Diese Führungskräfte hatten eine Vision: weltweit die Besten bei der Bereitstellung von innovativer Planung, innovativem Programmmanagement und innovativen Konstruktionsdiensten für Unternehmen mit mehreren Standorten zu werden. Das Unternehmen ist jetzt in allen 50 US-Bundesstaaten, in Kanada, Europa und Großbritannien tätig.

"Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2011 haben wir uns immer auf die Vision konzentriert, die wir in unserem Leitbild formuliert haben", sagte Jim Evans, Präsident und CEO. "Die Erweiterung unserer Unternehmenspräsenz auf Europa ist ein wichtiger Aspekt unseres Vorhabens, die Besten der Welt zu werden, und ein weiterer Schritt in die richtige Richtung."

Die Führungskräfte haben Europa besucht, um neue Teammitglieder einzubringen, die von der Londoner Unternehmenszentrale aus arbeiten werden. Sie haben sich außerdem mit Kunden in mehreren Ländern getroffen, um die ersten Projekte von Sevan in Europa aufzugleisen.

"Es ist für uns im Moment sehr spannend", sagte Evans. "Zuerst ging unser Team nach Kanada, um Umfragen durchzuführen, und jetzt haben wir uns offiziell auf Europa ausgedehnt. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns, und ich kann es kaum erwarten, bis unsere globale Präsenz mit neuen Teammitgliedern und Kunden noch weiter expandiert."

Sevan unterstützt globale Marken jeden Tag beim Start neuer Initiativen für mehrere Standorte. Ein großer Kunde ist McDonald's. Sevan hat hier im Jahr 2018 stolz mehr als 2000 Standorte neu gestaltet, darunter das legendäre Rock-N-Roll McDonald's an der Adresse 600 N. Clark Street. Weitere Kunden sind 7-Eleven, BP, Chipotle, Kroger, Starbucks, Walgreens und viele mehr.

Im Oktober 2018 wurde Sevan von Great Place to Work und FORTUNE auf Platz 29 der Liste mit den 100 besten mittelgroßen Arbeitgeber geführt. Sevan wurde sechs Jahre in Folge von den Mitarbeitern als sehr guter Arbeitgeber ausgezeichnet. Sevan liegt auf Platz 1468 der "Inc. 5000"-Liste der wachstumsstärksten privaten Unternehmen des Landes.

Über Sevan

Sevan hat die Vision, weltweit das beste Unternehmen für die Bereitstellung von innovativer Planung, innovativem Programmmanagement sowie innovativen Konstruktions- und Datenanalysedienste für Unternehmen mit mehreren Standorten zu sein. Wir unterstützen Menschen, Umwelt und die Firmen unserer Kunden mit Leidenschaft. Wir unterstützen legendäre Marken wie 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Andeavor, BP, Bento Box, Chipotle, DaVita, HCA, Hallmark, Kroger, McDonald's, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance und Walmart beim Start von Initiativen an mehreren Standorten auf effiziente, planbare und transparente Weise. Wir nutzen wegweisende Technologielösungen und können so neue Initiativen für Bauten, Neukonstruktionen, Umgestaltungen, Renovierungen, modularen Bau und Merchandising optimieren. Unsere Fachkompetenz deckt zahlreiche Marktbereiche ab, darunter Einzelhandel, Restaurants, Lebensmittelhandel, Tankstellen und Mini-Märkte, Finanzinstitute, Behörden sowie die Branchen Gesundheitswesen, Wohnungsbau und Gastronomie. Weitere Informationen finden Sie unter www.sevansolutions.com

Sevan ist eine Projektmanagementfirma mit 500 Mitarbeitern und bietet Dienste für Planung, Bau, Standortbegutachtung und Datenanalysen in Nordamerika und Europa. Sevan hat seinen Hauptsitz in Downers Grove im US-Staat Illinois und hat vor Kurzem eine internationale Niederlassung in London eröffnet.

Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema wünschen, wenden Sie sich bitte an Hafsa Mahmood unter 312.285.0590 oder per E-Mail an hafsa.mahmood@sevansolutions.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190704005089/de/

Contacts:

Hafsa Mahmood

Leiterin Marketing und Unternehmenskommunikation, 3. Juli 2019

Telefon: 312 285 0590

E-Mail: hafsa.mahmood@sevansolutions.com

Website: www.sevansolutions.com