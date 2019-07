Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Der 4. Juli ist in den USA ein wichtiger Feiertag: der Unabhängigkeitstag. Es findet kein Börsenhandel statt. Der Rest der Welt freut sich weiter auf günstiges Notenbankgeld, angesichts der Nominierung von Christine Lagarde als EZB-Chefin. Am Mittwoch hatte der Dax mit 12 631 Punkten knapp einen weiteren Höchststand seit August 2018 erreicht. Die Personalentscheidung im EZB-Direktorium hatte Hoffnungen auf eine weiterhin eher lockere Geldpolitik geschürt und auch den Kursen in Europa und zum Teil auch in Amerika Schwung verliehen. Das solide Wochenplus von knapp zwei Prozent verdankt der Leitindex aber dem Kurssprung vom Montagmorgen nach dem "Waffenstillstand" im Handelskrieg zwischen den USA und China. Osram-Aktien profitierten von einer Übernahmeofferte der Finanzinvestoren Bain und Carlyle. Großaktionäre des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson haben sich in einer Privatplatzierung von rund 3,8 Millionen Aktien getrennt. Der Preis lag bei 20,00 Euro. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß