Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Frühhandelihre Vortagesgewinne ausgebaut. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit3.014,15 Punkten nach 3.010,30 Einheiten am Mittwoch errechnet, dasist ein Plus von 3,85 Punkten bzw. 0,13 Prozent. Die europäischenBörsen zeigten sich ebenfalls freundlich. Seitens der USA bleibenImpulse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...