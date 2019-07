Das Analysehaus Warburg Research hat Freenet nach den Kursverlusten der vergangenen Monate von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jonas Blum senkte in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie das Kursziel von 30,00 auf 23,10 Euro, sieht damit aber noch reichlich Erholungsspielraum. Die Sorgen vieler Anleger in puncto Mobilfunkgeschäft und Dividende seien übertrieben, schrieb der Experte. Dass Freenet stark auf den stationären Vertrieb setze, ziehe angesichts der wachsenden Bedeutung des Online-Handels viel Kritik von Anlegern nach sich. Allerdings habe Freenet durch diesen Vertriebsweg auch einen Vorteil. Hinzu komme eine stabile Vertragskundenbasis im Mobilfunkgeschäft./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-07-04/11:20

ISIN: DE000A0Z2ZZ5