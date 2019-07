Das Analysehaus Warburg Research hat die Vorzugsaktien von Volkswagen vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Autobauer schlage sich im derzeit weltweit schwierigen Marktumfeld vergleichsweise gut, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal erwarte er eine ähnlich solide Entwicklung wie zum Jahresauftakt. Dazu sei die Aktie sehr attraktiv bewertet./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0007664039

AXC0101 2019-07-04/11:29