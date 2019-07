Pressemitteilung der publity AG:

3,5% Wandelanleihe 2015/2020 der publity AG - Bekanntmachung einer Anpassung des Wandlungspreises auf EUR 37,5569

Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250) (die "Gesellschaft") teilt den Anleihegläubigern der Wandelanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A169GM5, WKN: A169GM ) gemäß § 11 Abs. (11) i.V.m. § 16 der Bedingungen der Wandelanleihe (die "Anleihebedingungen") mit, dass eine Anpassung des Wandlungspreises vorgenommen wurde.

Am 16. Mai 2019 hat die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossen, aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von EUR 1,50 je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Dabei war die Dividende (entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung) nach Wahl des Aktionärs entweder (i) ausschließlich in bar oder (ii) teilweise in bar und teilweise in Form von neuen Aktien der Gesellschaft zu leisten. Soweit die Dividende in Form von Aktien gewählt wurde, stammen die neuen Aktien aus der Ausnutzung von genehmigtem Kapital, die entsprechend dem im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebot den dividendenberechtigten Aktionären öffentlich angeboten wurden. Die Einzelheiten wurden in einem gesonderten ...

