FRANKFURT (Dow Jones)--Um das geplante Wachstum bewältigen zu können, baut Europas größter Online-Modehändler ein neues Logistikzentrum in der Nähe von Rotterdam. Ab Sommer 2021 sollen von dort aus Kunden in den Beneluxstaaten sowie Frankreich, Spanien und Großbritannien per Paket mit den bestellten Waren beliefert werden, wie es in einer Mitteilung des Berliner Unternehmens heißt. In dem Zentrum mit 140.000 Quadratmetern Größe und einer Lagerkapazität von 16 Millionen Artikeln werden später 1.500 Menschen beschäftigt. Unter den 9 Logistikstandorten soll Rotterdam den größten Automatisierungsgrad haben. Zalando ziehe dazu Investitionen von 200 Millionen Euro in die Intralogistik vor, heißt es in der Mitteilung weiter. Zalando will das Zentrum nicht selbst betreiben. Ein Partner wird per Ausschreibung gesucht.

July 04, 2019 05:11 ET (09:11 GMT)

