Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GEA Group baut zurück - Aktienanalyse Bereits kurz nach seinem Amtsantritt hatte der neue GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF)-Chef Stefan Klebert angekündigt, die Zwei Säulen-Strategie seines Vorgängers aufzugeben und den Konzern - wie vor der Umstrukturierung 2015 - in mehrere Bereiche aufzuteilen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

