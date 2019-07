In einem Tweet am Mittwochmorgen schrieb Donald Trump: "China und Europa spielen ein großes Devisenmanipulationsspiel und pumpen Geld in ihr System, um mit den USA zu konkurrieren". US-Präsident Donald Trump hat China und Europa beschuldigt, ihre Währungen zu manipulieren. Damit legt Trump erneut den Finger in die Wunde, denn es werden weitere Zölle auf Waren aus der Europäischen Union befürchtet. ...

