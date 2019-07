Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Türkei hat sich mit 15,7% gg. Vj. im Juni (Mai: 18,7%) zum dritten Mal in Folge verlangsamt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im aktuellen markt:kompass.Mit Blick auf Anhebungen von Steuer, Gebühren und Abgaben sowie den Lirakurs werde der Preisdruck zwar wahrscheinlich weiter hoch bleiben. Auf Basis der jüngsten Daten hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt aber ihre Prognose für die allgemeinen Preissteigerungen zum Ende 2019 von 17,4% gg. Vj. auf 16,0% gesenkt. In diesem Umfeld könnte die Notenbank die von ihnen für 2019 unterstellten Leitzinssenkungen von insgesamt 100 BP bereits komplett auf der nächsten Sitzung am 25. Juli ausliefern. Für 2020 würden die Analysten mit weiteren Reduzierungen um und 700 BP bis auf dann 16% rechnen. (04.07.2019/alc/a/a) ...

