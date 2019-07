Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer bestätigte gestern den schwachen Ausblick für das Verarbeitende Gewerbe hierzulande - kleine und mittelgroße Unternehmen schätzen die Geschäftsaussichten demnach so schlecht ein wie seit 2012 nicht mehr, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

