In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Tesla, Osram, Nordex, Fuelcell Energy, Nel, einen Wasserstoff-Mini-Future und den Bitcoin. Tesla hat überraschend gute Auslieferungszahlen vom zweiten Quartal vorgelegt. Die 95.200 ausgelieferten Autos lagen klar über den Prognosen von 88.000 bis 90.0000. Die Aktie legte spürbar zu. Aber wie nachhaltig ist die Erholung und wie sieht es eigentlich mit Gewinnen bei Tesla aus? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um das Übernahmeangebot für Osram, den Kurssprung bei der Nordex-Aktie, die Zocker-Aktie Fuelcell Energy und das Thema Wasserstoff/Brennstoffzelle. Und dann wird noch die Frage geklärt, ob sich der Einstieg beim Bitcoin noch immer lohnt. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.