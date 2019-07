DAX - Lethargie am US-Feiertag

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX klettert heute zur Eröffnung noch einmal auf ein marginales neues Jahreshoch um Bereich 12.650 Punkte und setzt dann leicht zurück. Größere Bewegungsimpulse gab es am Vormittag allerdings nicht.

Der Vormittag war wenig überraschend sehr lethargisch. Die Statistik der vergangenen 19 Jahre zeigt lediglich eine durchschnittliche Handelsspanne von 55 Punkten am 4. Juli für den DAX. Daran dürfte sich auch heute wenig ändern: Ohne die feiertags bedingt abstinenten Händler aus Übersee dürften auch am Nachmittag die Impulse fehlen. Zumal auch keinerlei nennenswerte Konjunkturdaten auf dem Kalender stehen. Dementsprechend wird eine impulslose Seitwärtsbewegung unter den Bewegungshochs präferiert für die kommenden Stunden. DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 23.05.2019 - 04.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 04.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX9F4D 26,13 10.000 4,84 30.09.2019 DAX Index HX9F5F 17,14 10.900 7,41 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 03.07.2019; 10:41 Uhr Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX9F7D 0,63 12.650 175,12 30.09.2019 DAX Index HX9F7Y 5,45 13.125 22,76 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 03.07.2019; 10:41 Uhr Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de. Funktionsweisen der HVB Produkte . Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de. Funktionsweisen der HVB Produkte. Der Beitrag DAX - Lethargie am US-Feiertag erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).