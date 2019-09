Ohne frische Impulse von den New Yorker Börsen und aus Asien tut sich der DAX bei der Richtungssuche am Dienstag schwer und verharrt knapp unterhalb der Marke bei 12.000 Punkten. Im Fokus der Anleger stehen Einzelwerte wie Deutsche Börse und RWE, die am Montag zu den größten Gewinnern im Index zählten. Daneben werden in dieser Woche wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

