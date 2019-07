von Thomas Strohm, Euro am SonntagVier Prozent per annum bei fünf Jahren Laufzeit - die Rendite der neuen Anleihe von PCC, die seit Dienstag in der Zeichnung ist, kann sich sehen lassen. Wie bei der Duisburger Firmengruppe üblich, können Anleger die Anleihe (siehe Kasten) direkt beim Unternehmen spesenfrei zum Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...