Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG Unternehmen: GESCO AG ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Endgültige Geschäftszahlen 2018/19 Empfehlung: Kaufen seit: 04.07.2019 Kursziel: 33,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 21.11.2017, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen, Alexander Langhorst Ausblick für laufendes Geschäftsjahr ertragsseitig verhalten In 2018/19 konnte die GESCO AG im zweiten Jahr in Folge vom konjunkturellen Rückenwind profitieren und auch dadurch getragen neue Rekordwerte vermelden. Allerdings machen sich die Eintrübung des wirtschaftlichen Umfeldes sowie die derzeitige Investitionszurückhaltung des Automotive-Sektors im laufenden Geschäftsjahr nun auch bei den Wuppertalern bemerkbar. So bewegten sich Auftragseingang und Umsatz im ersten Quartal auf organischer Basis lediglich auf dem Vorjahresniveau, während beim Ergebnis ein deutlicher Rückgang avisiert wurde. Entsprechend fiel auch die Guidance für das Gesamtjahr vor allem ertragsseitig zurückhaltend aus. Gleichwohl sehen wir den Beteiligungsspezialisten unverändert gut aufgestellt, auch konjunkturell unruhigere Zeiten meistern und damit weiterhin langfristig nachhaltig profitabel wachsen zu können. Dabei sollte die im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL angestrebte ausgewogenere Ausrichtung des Beteiligungsportfolios die Widerstandsfähigkeit gegen konjunkturelle und branchenspezifische Störfeuer perspektivisch weiter erhöhen. Zudem dürften ab Mitte 2020 erste positive Effekte aus den initiierten Excellence-Programmen bei der Profitabilität sichtbar werden. Die Eigenkapitalquote von knapp 48 Prozent zum Bilanzstichtag dürfte zwar aufgrund der vom Unternehmen erwarteten Bilanzverlängerung um 17 Mio. Euro infolge der Erstanwendung von IFRS 16 (Leasingverhältnisse) etwas sinken, läge dann aber mit rund 46 Prozent immer noch auf einem ordentlichen Niveau. Bei Ansatz unserer Schätzungen beläuft sich das aktuelle 2019er-KGV der GESCO-Aktie lediglich auf 11,2. Auf Grundlage des Dividendenvorschlags beträgt die Ausschüttungsrendite attraktive 3,7 Prozent. Auf dieser Basis nehmen wir zwar angesichts unserer reduzierten Ertragsschätzungen das Kursziel auf 33 Euro zurück, bekräftigen aber unsere ??zKaufen"-Einstufung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18395.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

