Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 268 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem zweiten Quartal erwarte der Sportartikelhersteller bei den Umsätzen wieder einen schnelleren Anstieg, schrieb Analystin Julie Zhuang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Investoren dürfte entsprechend am Halbjahres-Berichtstag am 8. August interessieren, inwiefern das Management diesbezüglich Zuversicht ausstrahle./kro/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 12:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-07-04/12:59

ISIN: DE000A1EWWW0