Der größte unternehmerische Betrugsskandal Südafrikas. Über Jahre hinweg hatte ein kleiner Kreis von Topmanagern vermeintliche Transaktionen generiert und so die Bilanzen gefälscht. Der Schaden: über 7,4 Milliarden US-Dollar. Die Wirtschaftsprüfer von PwC deckten den Betrug auf. In den Jahren 2009 bis 2017 verzeichnete die Steinhoff International Holdings fiktive Buchungen und Abschlüsse, was zum größten unternehmerischen Betrugsskandal Südafrikas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...